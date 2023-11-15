عاجل/ عطاف يُجري مشاورات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

15 نوفمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، فور وصوله إلى لندن، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مشاورات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتأتي هذه المشاورات حسب ذات المصدر، تمهيداً لانعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني، وقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة عديد الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

15 نوفمبر، 2023

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