عاجل/ عطاف يشارك في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن

15 نوفمبر، 2023

شارك مساء أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في لقاء تشاوري حول مجلس الأمن، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وعرف الاجتماع حسب ذات المصدر، مشاركة رفيعة المستوى من كل من بريطانيا والدول الافريقية التي تحظى حاليا بعضوية مجلس الأمن، وكذا الدول الافريقية التي ستلتحق بذات المجلس ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل.

وبهذه المناسبة، ألقى الوزير أحمد عطاف كلمة سلط فيها الضوء على السياق الدولي الذي يأتي فيه انضمام الجزائر لعضوية مجلس الأمن، وكذا الأولويات التي ستعكف بلادنا على التركيز عليها خلال عهدتها المقبلة، وبالخصوص القضايا المتعلقة بالعالم العربي والقارة الافريقية، يختم بيان الوزارة.

 

شرف الدين عبد النور

15 نوفمبر، 2023

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