عاجل/ عطاف يشارك في اجتماع وزاري لممثلي الدول الخمسة التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي

23 سبتمبر، 2023

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بنيويورك، في اجتماع وزاري لممثلي الدول الخمسة التي ستنضم لمجلس الأمن الأممي ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

ويتعلق الأمر حسب ذات المصدر، بكل من الجزائر وجمهورية كوريا وسلوفانيا وسيراليون وغويانا، وهي الدول التي انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر جوان المنصرم لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

و خُصّص هذا اللّقاء بين وزراء خارجية الدول الخمسة، لمناقشة مواضيع متعلقة بالتحضير لعضوية مجلس الأمن وسبل التنسيق والتعاون مع بقية الدول غير دائمة العضوية بذات المجلس، بغية تقديم مساهمة فعلية تنأى بهذه الهيئة الأممية عن منطق الاستقطاب وتعزز دورها المحوري في سياق التحديات المفروضة في المرحلة الراهنة على السلم والأمن الدوليين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

23 سبتمبر، 2023

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