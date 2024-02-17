عاجل/ عطاف يشارك في أشغال الدورة العادية 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم وغدا، بأديس أبابا (إثيوبيا)، في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وهي الدورة التي تنعقد تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.

وفضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية، ستعرف أشغال هذه الدورة حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية، مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية، الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، تنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذا تفعيل القوّة العسكرية الإفريقية الجاهزة.

ومن جانب آخر، سيقوم الوزير بتمثيل رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

شرف الدين عبد النور

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