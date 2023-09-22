عاجل/ عطاف يستقبل وفداً دبلوماسياً أمريكياً رفيع المستوى

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفداً دبلوماسياً أمريكياً رفيع المستوى بقيادة نائبة كاتب الدولة، فكتوريا نولاند، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما ضمّ الوفد الأمريكي حسب ذات المصدر، كلاًّ من مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، ومساعدة كاتب الدولة لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، وكذا مساعدة كاتب الدولة المكلفة بالشؤون الافريقية، كاثرين في.

و تمحورت المحادثات بين الجانبين، حول عدد من المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية، لا سيما تطورات الأزمة في النيجر وآفاق تعزيز الجهود الدبلوماسية على ضوء مبادرة الحل السلمي التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون، يفيد المصدر.

كما تم التطرق أيضاً إلى تطورات الأزمة في مالي وسبل تكثيف المساعي لتهدئة الأوضاع وتمكين الأطراف المالية من استئناف تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، يضيف بيان الوزارة.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع مساعدة كاتب الدولة لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، خصّصت لاستعراض مستجدات الأزمة في ليبيا وتأكيد دعم البلدين لجهود المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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