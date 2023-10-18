عاجل/ عطاف يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

18 أكتوبر، 2023
عاجل/ عطاف يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا في يومه الثاني، نائب وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، آدم يحيى لاموا.

و تركزت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية،  حول العلاقات الثنائية، وذلك في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة، والاعداد لتفعيل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وكذا التسريع من وتيرة تجسيد المشاريع الهيكلية التي تربط الجزائر بنيجيريا وبالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
ومن جانب آخر، استعرض الطرفان مستجدات الأزمة في النيجر وآفاق التعاون بين البلدين لتشجيع العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
18 أكتوبر، 2023

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