عاجل/ عطاف يستقبل نائب وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية

و تركزت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول العلاقات الثنائية، وذلك في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة، والاعداد لتفعيل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وكذا التسريع من وتيرة تجسيد المشاريع الهيكلية التي تربط الجزائر بنيجيريا وبالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.