عاجل/ عطاف يستقبل الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، الذي يقوم بزيارة للجزائر.

و خُصّص اللقاء حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر وآفاق بلورة وتفعيل حلول سياسية لها.

شرف الدين عبد النور

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