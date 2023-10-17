عاجل/ عطاف يستقبل المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

17 أكتوبر، 2023

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا الذي تستضيفه الجزائر، الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا.

و تركزت المحادثات بين الطرفين حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وبهذه المناسبة، جدّد الطاهر الباعور التعبير عن تقدير حكومة بلاده وتثمينها نظير التضامن الأخوي الذي لقيته من الجزائر خلال الفيضانات التي ألمّت مؤخراً بمناطق شرق ليبيا، مشيداً بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب الشعب الليبي ودعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة في دولة ليبيا، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

17 أكتوبر، 2023

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