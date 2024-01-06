عاجل/ عطاف يتلقّى مكالمة هاتفية من كاتب الدولة الأمريكي هذا فحواها

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، إتصالاً هاتفياً من كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و كانت هذه المكالمة حسب ذات المصدر، فرصة لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، لا سيما تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا بالأوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين، إلى جانب قضية الصحراء الغربية وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...