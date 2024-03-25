عاجل/ عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية أنتوني بلينكن

25 مارس، 2024

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

و تبادل الوزيران، بهذه المناسبة، وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس “E-10″، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن مجموعة “E-10″، فإن مشروع القرار سالف الذكر يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.

ويندرج هذا الاتصال الهاتفي، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، في إطار تحضير التصويت على مشروع القرار هذا المزمع عقده قريبا في مجلس الأمن.

شرف الدين عبد النور

25 مارس، 2024

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