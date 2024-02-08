عاجل/ عطاف بنواكشوط حاملا رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني

8 فبراير، 2024

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، بنواكشوط (موريتانيا)، حاملاً رسالةً خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى نظيره رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

و تندرج الزيارة في إطار سنة التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين، بُغية تعزيز الحركية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الموريتانية، ومدِّها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح، وكذا المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

شرف الدين عبد النور

8 فبراير، 2024

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