عاجل/ عطاف بتونس حاملا رسالة خطّية من الرئيس تبون لنظيره قيس سعيد

1 فبراير، 2024

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بعاصمة الجمهورية التونسية، بصفته مبعوثا خاصاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّه من المنتظر أن يُستقبل الوزير أحمد عطاف يوم الغد من قبل الرئيس قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون. كما سيعقد الوزير جلسة عمل مع نظيره التونسي، نبيل عمار.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد ما يحدو قائدي البلدين الشقيقين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية-التونسية ومدِّه بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة، يضيف بيان الخاريجة.

ش.ن

1 فبراير، 2024

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