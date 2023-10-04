عاجل/ عرقاب في زيارة عمل إلى بروكسل تدوم يومين

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بداية من اليوم، الأربعاء، 04 أكتوبر، و إلى غاية يوم غد، الخميس، 05 أكتوبر، في زيارة عمل الى العاصمة البلجيكية، بروكسل، في إطار انعقاد الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

و سيترأس، محمد عرقاب، ومفوّضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، هذا الاجتماع السنوي الخامس، الذي سيعقد يوم غد الخميس 5 أكتوبر، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حسب بيان وزارة الطاقة.

و يأتي هذا الاجتماع الخامس، في إطار آليات الحوار التي أسرتها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، والوقوف على كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون في مجال الطاقة وآفاقها، الناتجة عن الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر العاصمة في 10 أكتوبر 2022، لاسيما في مجالات تموين أوربا بالغاز الطبيعي، والربط الكهربائي، والطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين وفي مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

كما يندرج هذا الاجتماع، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، الموقعة بالجزائر العاصمة سنة 2013، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع احترام مصالح الجانبين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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