عاجل/ شركة أمان للزيوت بوهران متورطة في ممارسات تدليسية

يواجه مسيرا شركة أمان للزيوت عمر أميني و نبيل أميني بالإضافة إلى محاسب الشركة محمد باعلي اتهامات ثقيلة موضوعها استعمال المزور في فوترة السلع، و تقديم فواتير وهمية لمصالح الضرائب و إخفاء أرباح الشركة الحقيقية و سرقة الشركاء.

و قد بلغ حجم الفوترة في السجلات المزورة 14 مليار سنتيم كما أن السجلات هي لأشخاص غير مقيدين في الحالة المدنية أصلا، ما يعني أن التزوير في الفوترة قد قام به المسيران و المحاسب في سجلات تجارية و بطاقات جبائية و بطاقات تعريف مزورة.

كما أن شركة أمان للزيوت قد باعت ما قدره 22 ألف طن من زيوت النقل و آلات المصانع و غيرها، غير أن المحققين قد تأكدوا أن الشركة قد أخفت أرباحا هائلة على الضرائب خلال سنوات نشاطها السبع.

أما السبب الحقيقي لاستعمال المزور هو حسب المعلومات التي حصلت عليها شرشال نيوز هو الاتفاق ما بين مسيري شركة أمان للزيوت و محاسبها من جهة، و الموزعين من جهة أخرى، كي لا تتم فوترة المشتريات باسم الموزعين بل في سجلات مزورة مقابل العمل على بيع أكبر كمية ممكنة من إنتاج الشركة.

و في نفس السياق فقد تورط مسيرا الشركة نبيل و عمر أميني بالتواطؤ مع المحاسب محمد باعلي في فوترة وهمية في سجلات أصحابها لم يظهر لهم خبر منذ زمن بعيد، و قد تسلم بعض موزعي الشركة نسخا من هذه السجلات كي يصبوا المال نقدا في حساب الشركة و لكن لأشخاص لا تعرف عنهم الضرائب شيئاـ و تتجاوز قيمة هذه الفوترة الوهمية مائة مليار سنتيم

و الأغرب من هذا كله فقد زور المسيران وكالة باسم موزعهم السابق زكريا كربوش الذي هو الآن في سجن بسكرة يقضي عقوبته بتهمة صك من دون رصيد، و قد اتصلت شرشال نيوز بزكريا كربوش من خلال والده الذي أكد أن ابنه زكريا ينفي نفيا قاطعا علمه بهذه الوكالة، و قد تأكدت شرشال نيوز من تزوير هذه الوكالة لأنها باسم الشخصية الوهمية صيد محمود غير المقيدة في الحالة المدنية.

و يبدو أن مهمة ضرائب وهران شرق و مصلحة المنازعات القانونية فيها واضحة و لا لبس فيها و هي التعامل بصرامة مع هذا الغش الضريبي الخطير و استرجاع حق الدولة و حق الشركاء المسروقين.

عبد الحليم الساسي

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