عاجل/ رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة وزير الدفاع الأسبق اللواء المرحوم خالد نزار

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء خالد نزار

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية ” ببالغ الأسى و عميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه.

وأضاف الرئيس تبون” لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها، ولكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.

وواصل “وإذ نتقاسم مع أسرته ورفقائه هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء و المواساة إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مبتهلا للمولى جلت قدرته أن يمن عليه بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان”

وتوفي اليوم الجمعة الجنرال المتقاعد خالد نزار عن عمر يناهز 86 سنة، في مقر منزله بالجزائر العاصمة.

ش.ن

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