عاجل/ رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتلقي التهاني وإحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة

1 نوفمبر، 2023

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة. للإشراف على إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954

1 نوفمبر، 2023

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