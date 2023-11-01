عاجل/ رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتلقي التهاني وإحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة. للإشراف على إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954

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