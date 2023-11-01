الرئيسية/الأولى/عاجل/ رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتلقي التهاني وإحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة عاجل/ رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب لتلقي التهاني وإحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة 1 نوفمبر، 2023 وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب بالجزائر العاصمة. للإشراف على إحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 1 نوفمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة