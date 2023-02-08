عاجل/ رئيس الجمهورية يستدعي السفير الجزائري بباريس للتشاور على خلفية تورّط رسميين فرنسيين في تهريب مواطن جزائري

8 فبراير، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي للتشاور.

وجاء قرار رئيس الجمهورية  هذا على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد أعربت اليوم لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية تسلل سرية وغير قانونية لمواطن جزائري يقضي القضاء الجزائري بوجوده الجسدي على التراب الوطني .

وجاء في بيان الخارجية “في هذه المذكرة الرسمية ، ترفض الجزائر هذا التطور الذي يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية ، باعتباره غير مقبول وغير مؤهل”.

ش.ن

8 فبراير، 2023

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