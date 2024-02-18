عاجل/ رئيس الجمهورية يأمر بمباشرة عمليات التنقيب عن المياه الجوفية لأول مرة منذ الإستقلال في منطقة الزبربر بالبويرة

18 فبراير، 2024

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية، بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر.

كما أمر الرئيس تبون، بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار، كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية، وزير القطاع، بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر، على المستوى الوطني، مُثمّنا التقدم المُحرز، وطنيا، في نسبة تصفية المياه المُستعملة.

شرف الدين عبد النور

18 فبراير، 2024

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