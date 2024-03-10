عاجل/ رئيس الجمهورية يأمر بتجنب أي تذبذب في الأدوية مستقبلا

10 مارس، 2024

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أيّ تذبذب مستقبلا، في الأدوية خاصة أدوية مرضى السرطان.

و أمر الرئيس تبون، بضرورة العمل وفق مخطط إعلام واتصال استباقي لأي تذبذب قد يسجل بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما شدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة تحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها وفق نظام يقظة، و على التحلي بالصرامة اللازمة، مع كل المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية.

شرف الدين عبد النور

10 مارس، 2024

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