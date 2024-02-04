عاجل/ رئيس الجمهورية يأمر بالتكفّل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن عليهم اجتماعيا

نصّب اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، التي تمّ استحداثها بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى مرسوم آخر، يحدّد تشكيلتها المكونة من (06) ستة أعضاء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية تتشكّل اللجنة من البروفيسور عدة بونجار ، رئيسا لها، وبعضوية كل من البروفيسور وهيبة وحيون، البروفيسور فتيحة قاشي، البروفيسور محمد أوكال، البروفيسور خديجة بوداود، البروفيسور نبيل يافور.

وفضلا عن وجوب التكفل بمرضى السرطان المؤمّن عليهم اجتماعيا، فإن رئيس الجمهورية ألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان، غير المؤمّن عليهم اجتماعيا، ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي، يضيف البيان.

وأضاف المصدر “وبهدف التخفيف عن أُسَر المرضى، أمر الرئيس، أيضا، بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي، مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل، وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية، كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية”.

وواصل “كما أمر الرئيس بتكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكّر عن السرطان، في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية، بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية، مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة السرطان، كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية”.

وختم بيان الرئاسة أن التنصيب حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزيرا الصناعة والإنتاج الصيدلاني، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والمدير العام للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

ش.ن

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