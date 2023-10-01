عاجل/ رئيس الجمهورية يأمر بإعداد القانون الأساسي للأئمة المتضمن مراجعة أجورهم

1 أكتوبر، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بناءً على التزاماته، بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم.

كما أمر الرئيس تبون، وزير الداخلية بالتنسيق مع الولاة، بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات، أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة، مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم.

كما أسدى رئيس الجمهورية بفتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد، من أجل تنظيم أكبر للقطاع.

شرف الدين عبد النور

1 أكتوبر، 2023

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