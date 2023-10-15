عاجل/ رئيس الجمهورية يأمر بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية

15 أكتوبر، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وزير الفلاحة بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية، لِمَا لها من أفكار مبدعة في تطوير الزراعة، خاصة مع توفر الإمكانات الطبيعية وكل المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

و بخصوص إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر، شدّد الرئيس تبون على أهمية إعادة تأهيل وتطوير هذا المكسب بإشراك المؤسسات الناشئة، وفتح المجال أمام توظيف شباب ولايات نطاق السد الأخضر في عمليات التشجير.

و أكد الرئيس تبون، على ضرورة إقحام الخبرة العلمية وكفاءات البحث العلمي في إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر، باعتباره تجربة ناجحة للجزائر، في حماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التصحر وزحف الرمال نحو الشمال.

كما حثّ رئيس الجمهورية، على السعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.

و بخصوص تنظيم المزارع النموذجية، كلّف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد تصور جديد لتنظيم المزارع النموذجية من حيث الإطار القانوني والمهني، وتحديد تخصصاتها والأهداف المرجوة منها، وإشراك البحث العلمي في مراحل إعادة تشكيلها.

شرف الدين عبد النور

15 أكتوبر، 2023

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