عاجل/ رئيس الجمهورية: ندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا ونجدد رفضنا للتدخل العسكري في النيجر

جدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا يقوده الليبيون أنفسهم يضمن وحدة أراضي ليبيا وسيادتها.

كما أكد الرئيس تبون، في كلمته، على تمسك الجزائر برفضها اللّجوء إلى القوة والتدخل العسكري الأجنبي في النيجر، وتأكيدها على ضرورة العودة إلى العمل بالدستور.

و بخصوص الوضع في مالي، جدّد رئيس الجمهورية، عزم الجزائر مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات التي يعيشها مالي.

و أما فيما يخص الوضع في السودان، فشدد الرئيس تبون على تغليب لغة الحوار وإنهاء حالة الاقتتال في هذا البلد.

و أشار رئيس الجمهورية في كلمته أمام قادة العالم إلى أن الجزائر انخرطت بصدق في مجموعة الاتصال العربية لإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...