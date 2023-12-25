عاجل/ رئيس الجمهورية: “البرنامج الذي قدمته للشعب الجزائري أرضية لإحداث تغيير حقيقي”

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال خطابه الذي وجّهه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم، بنادي الصنوبر، بالعاصمة، أن البرنامج الذي قدّمه للشعب الجزائري، يعتبر أرضية لإطلاق مسار شامل لإحداث تغيير حقيقي يسمح بالتقييم الوطني، ويتيح للشعب العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة ووفية لقيم نوفمبر المظفر في ظل دولة ذات طابع اجتماعي.

و أكد رئيس الجمهورية على أنه عاهد الشعب الجزائري بالعمل دون هوادة من أجل التأسيس لجمهورية جديدة عبر نهج إصلاحي مبني على 54 إلتزاما تيمنا بنوفمبر 1954

و قال رئيس الجمهورية، أنه و لأول مرة يكتب مترشح للرئا سيات إلتزاماته حتى يسمح لكل من يريد المحاسبة أن يحاسب.

كما أوضح الرئيس تبون، بخصوص الإلتزامات الـ54، قائلا بأنها تتوازع على 05 محاور رئيسية، شكّلت خلال السنوات الأربع الماضية الإطار العام لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة.

و أشار رئيس الجمهورية في خطابه، إلى أن المحاور الخمسة للإلتزامات الـ54، تتمثل في تبني رؤية سياسية واضحة المعالم واعتماد خطة إقتصادية باعثة للنمو والتنمية وانتهاج سياسة إجتماعية وثقافية ملائمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ووضع سياسة خارجية ديناميكية وإستباقية باعثة لدبلوماسية متجددة وتنفيذ استراتيجية معززة للأمن والدفاع الوطني، وإسترجاع هبة الدولة ومحاربة الفساد وأخلقة الحياة السياسية والإقتصادية.

شرف الدين عبد النور

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