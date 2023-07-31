عاجل/ حركة واسعة في سلك الأمن الوطني هذه تفاصيلها

مسّت حركة في سلك الأمن الوطني، أمر بها رئيس الجمهورية، 04 مدراء مركزيين و 24 رئيس أمن ولاية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاءت هذه الحركة باقتراح من المدير العام للأمن الوطني وموافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب ذات البيان.

حيث تندرج الحركة في إطار مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يرتكز على تقييم شامل لنشاطات المصالح على مدار 03 سنوات، بهدف إضفاء ديناميكية جديدة وحركية لدى مسؤولي المصالح على كل المستويات.

كما تمّت خلال هذه الحركة ترقية 11 نائب رئيس أمن ولاية الى مصاف رؤساء أمن ولايات، وكذا تعيين 06 رؤساء أمن ولايات جنوبية على رأس أمن ولايات شمالية، حسب بيان المديرية العامة للامن الوطني.

هذه تفاصيل الحركة:

على المستوى المركزي:

تعيين مراقب عام للشرطة نويوة باديس، مديرا للأمن العمومي.

تعيين مراقب شرطة حساين محمد، مديرا للشرطة العامة.

تعيين مراقب شرطة فزاع عبد الكريم، مديرا للإستعلامات العامة.

تعيين مراقب شرطة حسان سيدهم، رئيسا للمصلحة المركزية لقمع الإجرام.

تعيين عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، مديرا للدراسات بديوان المديرية العامة للأمن الوطني.

على المستوى الولائي:

تعيين مراقب شرطة زابر عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الجزائر.

تعيين مراقب شرطة محايلية مولود، رئيسا لأمن ولاية عنابة.

تعيين مراقب شرطة بورالية أمحمد، رئيسا لأمن ولاية تيارت.

تعيين مراقب شرطة رحمون محمد، رئيسا لأمن ولاية قالمة.

تعيين مراقب شرطة بوشنب عبد الرحمان، رئيسا لأمن ولاية مستغانم.

تعيين عميد أول للشرطة جردير قدور، رئيسا لأمن ولاية سوق أهراس.

تعيين عميد أول للشرطة مزياني عبد الرزاق، رئيسا لأمن ولاية المسيلة.

تعيين عميد أول للشرطة لعناني جمال الدين، رئيسا لأمن ولاية الجلفة.

تعيين عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية بومرداس.

تعيين عميد أول للشرطة حميدي موسى، رئيسا لأمن ولاية معسكر.

تعيين عميد أول للشرطة بلونيس عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الأغواط.

تعيين عميد أول للشرطة جبايلي محمد، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي.

تعيين عميد أول للشرطة علالو مراد، رئيسا لأمن ولاية البليدة.

تعيين عميد أول للشرطة بن عميرة توفيق، رئيسا لأمن ولاية سطيف.

تعيين عميد أول للشرطة شيخ بوقال جمال، رئيسا لأمن ولاية إن صالح.

تعيين عميد أول للشرطة بوقنادل محمد، رئيسا لأمن ولاية تيميمون.

تعيين عميد أول للشرطة بودرسة مراد، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى.

تعيين عميد أول للشرطة رزاق – حبلة عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية برج باجي مختار.

تعيين عميد أول للشرطة فوضيل عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية خنشلة.

تعيين عميد أول للشرطة بن يزار رابح، رئيسا لأمن ولاية إن قزام.

تعيين عميد أول للشرطة بن ويس عبد النور، رئيسا لأمن ولاية النعامة.

تعيين عميد أول للشرطة بن صافية حكيم، رئيسا لأمن ولاية بسكرة.

تعيين عميد أول للشرطة القواسم فريد، رئيسا لأمن ولاية المنيعة.

تعيين عميد أول للشرطة سعيدي إلياس، رئيسا لأمن ولاية أدرار

ش.ن

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