عاجل/ جهات خبيثة تُروّج لوثيقة مزوّرة لتضخيم خسائر الحرائق بولاية بجاية

روّجت جهات خبيثةلوثيقة مزوّرة يزعم مزوّريها أنها صادرة عن المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية، وتدّعي الوثيقة المزوّرة طلب المؤسسة الاستشفائية من وزارة الصحة العمومية مدّها بكميات غير محدودة من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالحروق، بغرض إيهام الرأي العام بضخامة عدد المصابين جرّاء الحرائق التي نشبت في ولاية بجاية.

بالرغم من حرص السلطات العمومية على إطلاع المواطنين بالوضعية الناجمة عن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات يومي الأحد والاثنين، وبالرغم من الهول والخسائر البشرية والمادية التي خلّفتها قوّة النيران، التي ساهمت في انتشارها الواسع الحرارة المرتفعة والرياح القوية، إلا أنّ تكاثف جهود الأسلاك التي ساهمت في إخماد النيران وألسنتها والتنسيق بين مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي ومحافظة الغابات والسلطات الإدارية، سمح بالسيطرة بشكل واضح على الوضعية، وتمّ القضاء النهائي على أغلب بؤر النيران وإخمادها.

وليس غريبا أن تستغل جهات معادية للوطن سواء المتسترة في الداخل أو النابحة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الخارج، مثل هذه الظروف لمحاولة زرع الشكّ والريبة في نفوس المواطنين وزعزعة الثقة في السلطات العمومية التي تعزّزت في الآونة الأخيرة بفضل النهج الذي تسير فيه الجزائر داخليا ودوليا، واستقطب عموم الجزائريين نحو بناء جزائر جديدة تزيل أقنعة مثل هؤلاء المرتزقة الذين يستغلّون المِحَن لمحاولة نفث سمومهم التي لا يتجرّعها سواهم بعد أن اكتشف الجزائريون انتمائاتهم الإرهابية والبزنزة المبتذلة مع دوائر خارجية.

وليد بحري

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