عاجل/ توقيف 98 شخصا في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

عاجل/ توقيف 98 شخصا في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، 98 شخصا وضبطت 39 مركبة و149 مولدا كهربائيا و66 مطرقة ضغط و13 جهاز كشف عن المعادن و08 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.

كما ضبطت ذات المفارز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وجاءت هذه العمليات التي تدخل في سياق جهود الجيش الوطني الشعبي المتواصلة المبذولة في محاربة الجريمة المنظمة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية .

ف.س

معجب بهذه: إعجاب تحميل...