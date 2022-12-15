عاجل/ توقيف 3 إرهابيين و3 عناصر دعم ببرج باجي المختار

تمكّنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نوعية نفّذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل ويتعلق الأمر بكل من ميباركي الشيخ المكنى “الحسن” ؛ سولي الحسن المكنى “الدوسحاقي”؛ بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم في ذات العملية، توقيف ثلاث (03) عناصر دعم ويتعلق الأمر بـكل من دلالي محمد من جنسية مالية، عقبة كنتة شريف وعقبة كنتة أحمد، يضيف البيان.

تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا، حسب المصدر ذاته.

ش.ن

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