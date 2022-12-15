عاجل/ توقيف 3 إرهابيين و3 عناصر دعم ببرج باجي المختار

15 ديسمبر، 2022

تمكّنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة، إثر عملية نوعية نفّذت بتمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل ويتعلق الأمر بكل من ميباركي الشيخ المكنى “الحسن” ؛ سولي الحسن المكنى “الدوسحاقي”؛ بابا أحمد بحادة من جنسية مالية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم في ذات العملية، توقيف ثلاث (03) عناصر دعم ويتعلق الأمر بـكل من دلالي محمد من جنسية مالية، عقبة كنتة شريف وعقبة كنتة أحمد، يضيف البيان.

تأتي هذه النتائج الإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد دوما على عزم وإصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا، حسب المصدر ذاته.

ش.ن

15 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

نشوب حريق مهول بمقر ولاية عنابة

8 يوليو، 2021

هذه هي الأحكام الصادرة في حق المؤثرين في قضية النصب على الطلبة

16 يونيو، 2022

أليانس للتأمينات تحقّق نموا في رقم أعمالها بعنوان عام 2021 رغم ظروف جائحة كورونا

16 يونيو، 2022

وزارة الدفاع:  توقيف 04 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

24 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: