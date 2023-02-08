عاجل/ توقيف 12 مشتبه فيه عن قضية إنشاء و الانخراط في عصابة أحياء بالعاصمة

عاجل/ توقيف 12 مشتبه فيه عن قضية إنشاء و الانخراط في عصابة أحياء بالعاصمة

تمكّنت عناصر الأمن الحضري الرابع مصطفى باشا بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، في توقيف 12 شخص مشتبه فيه، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وذكر البيان، أن العملية التي تمت تحت اشراف النيابة المختصة إقليميا، تمكنت من ضبط و حجز: منبه بواخر، 2 شماريخ، قضبان حديدية وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس من نوع صاعق كهربائي.

بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا، أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية إنشاء و الانخراط في عصابة أحياء، مع الاعتداء الجسدي على الغير، وعريض حياتهم للخطر باستعمال اسلحة بيضاء محظورة، الإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط سكاني شعبي، يختم البيان.

حورية سعداوي

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