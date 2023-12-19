عاجل/ توقيف عصابتَي سرقة السيارات ببراقي في العاصمة

تمكّنت شرطة العاصمة، من تفكيك جماعتين إجراميتين مختصتان في سرقة السيارات، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 06 أشخاص، و إسترجاع مركبتين مسروقتين، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضايا الحال حسب ذات المصدر، على إثر شكاوى تقدّم بها مواطنون على مستوى مقر الأمن الحضري الثاني ببراقي، بعد تعرض مركباتهم للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

كما أسفرت العملية أيضا على إسترجاع المركبتين، إحداهما تم تقطيعها إلى أجزاء في إحدى الولايات المجاورة ، مع حجز العتاد الذي إستعمل في تجزئة المركبة، أسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قُدّر ب 72000 دينار جزائري.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بظروف التعدد و الليل وجنحة تخريب ملك الغير، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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