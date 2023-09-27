عاجل/ توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب جنوب الوطن

عاجل/ توقيف أزيد من 300 شخص ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب جنوب الوطن

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، 320 شخصا، و ضبطت 12 مركبة و 336 مولدا كهربائيا استعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، 217 مطرقة ضغط و 03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات استعملت لذات الغرض، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...