عاجل/ تعيين اللواء مهنى جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة اليوم على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغاني راشدي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني: باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 03 سبتمبر 2022، على التنصيب الرسمي للواء مهنى جبار، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي:

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 01 سبتمبر 2022، أنصب رسميا اللواء جبار مهنى، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء عبد الغاني راشدي.

وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

كانت هذه المناسبة سانحة للسيد الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات ومستخدمي هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، حثهم من خلالها على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود خدمة للجزائر وحماية لمصالحها العليا.

وخلص البيان أنّه عقب ذلك، أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.