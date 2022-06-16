سجلت مصالح الأمن الوطني 391 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جوان 2022، أسفر عنه وفاة 13 شخص وجرح 479 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+26) حادث، و ارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+37) جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات قدر بـ (+09) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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