عاجل/تحطّم مروحية عسكرية بعين الدفلى والفريق أول سعيد شنقريحة يُعزي عائلات شهدائها

تحطمت، مساء اليوم الإثنين 23 جانفي 2022، مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، إثر مهمة تدريبية مبرمجة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا الحادث الأليم أسفر عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

وحمل بيان وزارة الدفاع الوطني تعازي الفريق أول سعيد شنقريحة، حيث جاء فيه “وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهداء وأقربائهم، سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، كما أمر السيد الفريق أول، بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.”

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ش.ن

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