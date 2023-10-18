عاجل/ تأجيل زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية الجلفة بسبب التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأجيل الزيارة التفقدية التي كان سيقوم بها إلى ولاية الجلفة، وهذا بعد التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل وحشية القصف الصهيوني المدمر على قطاع غزة، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء في بيان الرئاسة، ” نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تواصل وحشية القصف الصهيوني المدمر على قطاع غزة و الذي خلّف مئات القتلى والجرحى في صفوف الأطفال و النساء و المدنيين العزل باستهداف المباني و المدارس و المساجد والمستشفيات بأطنان من القنابل. ونظرا لهول المجازر التي لم يسبق لها مثيل، رأى السيد رئيس الجمهورية أن هذه الظروف ليست مناسبة للقيام بزيارة تفقدية لولاية الجلفة، وقرر تأجيلها إلى وقت لاحق.”

شرف الدين عبد النور

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