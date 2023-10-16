عاجل/ بن عبد الرحمان يستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و كان اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، واستعراض سبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك التنسيق الأمني لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة.

و جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.

شرف الدين عبد النور

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