عاجل/ بلينكن يصفع المخزن ويؤكد لعطاف دعم الولايات المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية في اطار الشرعية الأممية

جدد أنتوني ج.بلينكن امس أثناء لقائه بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا لايجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية.

واوردت الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب اللقاء الثنائي الذي جمع أحمد عطاف بنظيره بلينكن ان بلينكن “جدد دعمه الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا وهو يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام السياسي. حل الصحراء الغربية”.

وقاد أحمد عطاف مع نظيره الأمريكي محادثات لمناقشة الشراكة الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن الجهود المشتركة لتهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي ، بما في ذلك في منطقة الساحل.، كما اتفق الوزيران على أهمية السلام العادل والدائم في أوكرانيا وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتضرب التصريحات الرسمية للخارجية الأمريكية بشأن قضية الصحراء الغربية، مرة أخرى، عرض الحائط ادعاءات المخزن المروكي حول الموقف الأمريكي الرسمي الذي لم تكن تغريدة الرئيس السابق ترامب سوى فقاعة للاستهلاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تدعم أمريكا جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة الذي يتحرك في اطار القرارات الأممية التي تدرج الصحراءالغربية كقضية تصفية استعمار.

بينما تمكن ترامب من تقديم خدمة كبيرة للكيان الص ه.يوني وانتزاع اعتراف من المخزن لصالح الكيان الذي شرع في الزحف على المغرب رغم أنف الشعب الذي يستنكر فريق كبير منه هذا التطبيع الذي لم يزد الشعب المروكي سوى فقرا وبؤسا.

وليد.ب

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