عاجل/ بالصور- الوزير عطاف يُجري محادثات مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية

23 سبتمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بنيويورك، في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات مع مسؤولين سامين في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

حيث التقى على التوالي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، عمر توراي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وكذا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جان بيير لاكروا، حسب ذات المصدر.

و انصبّت هذه المحادثات حول علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين الجزائر وهذه المنظمات وآفاق تعزيزها للمساهمة بصورة فعلية وفعالة في تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية في المنطقة، على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر لتغليب لغة الحوار في سبيل تهدئة الأوضاع وحل الأزمات القائمة في كل من ليبيا ومالي والنيجر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

23 سبتمبر، 2023

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