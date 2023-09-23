عاجل/ بالصور- الوزير عطاف يتحادث مع العديد من نظرائه بنيويورك

23 سبتمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في إطار مشاركته في أشغال الشّق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

حيث التقى على التوالي وزراء خارجية كل من بلجيكا وهولندا وسلطنة عمان واليمن وايريتريا وفنزويلا. كما استقبل الوزير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وممثلتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، حسب ذات المصدر.

و تم خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق تعزيز العلاقات التي تربط الجزائر بهذه الدول والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية لا سيما في الساحل الصحراوي والشمال الافريقي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

23 سبتمبر، 2023

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