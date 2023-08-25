عاجل/ ايطاليا تغرب عن دعمها لجهود الرئيس تبون لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

25 أغسطس، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايطالي،  أنطونيو تاجاني، الذي أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عالياً لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر.

وأفاد بيان للخارجية ان تاجاني أشار أن إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.

ش.ن

25 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

27 أغسطس، 2022

ناصري يكشف عن تاريخ فتح الموقع لاختيار المواقع السكنية لمكتتبي عدل

26 نوفمبر، 2020

تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 أكتوبر، 2020

عاجل/ ملف جمهورية الريف المحتلة قريبا على طاولة الأمم المتّحدة

1 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: