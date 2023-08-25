عاجل/ ايطاليا تغرب عن دعمها لجهود الرئيس تبون لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايطالي، أنطونيو تاجاني، الذي أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عالياً لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر.

وأفاد بيان للخارجية ان تاجاني أشار أن إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة، مؤكداً استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.

ش.ن

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