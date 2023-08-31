عاجل/ الولايات المتحدة الأمريكية تتبنّى مبادرة الرئيس تبون لحلّ سياسي لأزمة النيجر

31 أغسطس، 2023

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون الافريقية، السيدة مولي في.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخاريجة أنّ هذه المكالمة خصّصت لاستعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها، وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

في هذا الإطار، يضيف البيان، أطلع الوزير أحمد عطاف مساعدة كاتب الدولة الأمريكي على العناصر الرئيسية لهذه المبادرة، وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر، أو على المستويين الإقليمي والدولي.

ش.ن

31 أغسطس، 2023

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