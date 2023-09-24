عاجل/ الوزير عطاف يُجري مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن

24 سبتمبر، 2023
عاجل/ الوزير عطاف يُجري مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي و مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بنيويورك، في ختام مشاركته في أشغال الشق الوزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة، مباحثات ثنائية مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، كما استقبل مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.
و خُصّص هذان اللقاءان حسب ذات البيان، للتباحث حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الافريقي في مختلف المجالات، وكذا تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.
شرف الدين عبد النور
24 سبتمبر، 2023

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