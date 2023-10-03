عاجل/ الوزير الأول يشرف رفقة رئيس الحكومة التونسية على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي

أشرف اليوم، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالعاصمة.

و تدوم فعاليات هذا المنتدى، يومين، انطلاقا من اليوم الثلاثاء، 3 أكتوبر، إلى غاية يوم غد الأربعاء، 4 اكتوبر، تحت شعار “الجزائر تونس نحو الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والاستثمار”.

شرف الدين عبد النور

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