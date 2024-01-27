عاجل/ المنتخب الوطني ينهزم أمام مصر في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد ويتوّج بالميدالية الفضّية

اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد البطولة الإفريقية بتتويجه بالميدالية الفضية، بعد انهزامه في النهائي أمام منتخب مصر الشقيق بنتيجة 29-21..

النهائي الذي جمع بين الجزائر ومصر في بطولة إفريقيا لكرة اليد، قدّم فيه الفريقان أداءً مميزا خاصّة الفريق المصري، واستحقا بالنظر لمشوارهما طيلة البطولة أن يتواجدا في هذا النهائي، نتيجة جدّ مشرفة للعناصر الوطنية بتحقيقها للمرتبة الثانية إفريقيا.

وسمحت هذه النتيجة للفريقق الوطني التأهل إلى نهائيات كأس العالم و للدورة التأهيلية لأولمبياد بايس 2024 وبجيل جديد يستحق التشجيع..

سيدعلي.ه‍

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