عاجل/ المنتخب الوطني ينهزم أمام مصر في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد ويتوّج بالميدالية الفضّية

27 يناير، 2024

اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد البطولة الإفريقية بتتويجه بالميدالية الفضية، بعد انهزامه في النهائي أمام منتخب مصر الشقيق بنتيجة 29-21..

النهائي الذي جمع بين الجزائر ومصر في بطولة إفريقيا لكرة اليد، قدّم فيه الفريقان أداءً مميزا خاصّة الفريق المصري، واستحقا بالنظر لمشوارهما طيلة البطولة أن يتواجدا في هذا النهائي، نتيجة جدّ مشرفة للعناصر الوطنية بتحقيقها للمرتبة الثانية إفريقيا.

سيدعلي.ه‍

27 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري دون رخصة

4 أبريل، 2023

تسجيل 161 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

30 سبتمبر، 2021

الجمعية العامة: لعمامرة يعقد سلسلة هامة من اللقاءات الثنائية

24 سبتمبر، 2022

ملتقى وطني حول الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية بجامعة زيان عاشور الجلفة

31 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: