أفادت تمثيلية البوليساريو لدى الأمم المتحدة أنّ الأمم المتحدة أعلنت اليوم أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ، ستيفان دي ميستورا، قرر عدم المضي قدما في زيارته المعلنة رسميا إلى الصحراء الغربية.

واستنكرت جبهة البوليساريو بشدة لجوء دولة الالحتلال المغربية من جديد إلى أساليب العرقلة والمماطلة لمنع المبعوث الشخصي للأمين العم للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من القيام بزيارته الأولى إلى الإقليم، وهو ما يدلّ بما لا يدع مجالا للشك على أن دولة الاحتلال لا تمتلك أي إرادة سياسية للانخراط البناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، يضيف بيان تمثيلية البوليساريو في الأمم المتحدة.

وجاءت هذه العرقلة التي استعملها نظام المخزن لمنع دي ميستورا من التعرّف المباشر على الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والقمع الذي يتعرّض له يوميا الصحراويون ونشطاء حقوق الانسان تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي، يضيف البيان الذي وقّعه الدكتور سيدي محمد عمار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو.

وطالبت جبهة البوليساريو مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يتحملا مسؤوليتهما وأن يحملا دولة الاحتلال المسؤولية عن عرقلتها لجهود المبعوث الأممي.

كما دعت جبهة البوليساريو الأمم المتحدة إلى التصرّف بشفافية كاملة والكشف عن الأسباب التي حالت دون قيام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غلى الصحراء الغربية بزيارته الأولى إلى الإقليم.

وقالت جبهة البوليساريو أن غياب المساءلة لا يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار في ظل إفلات تام من العقاب في سياسة العرقلة التي تقوض بشكل خطير إفاق إعادة إطلاق عملية السلام بهدف تحقيق حل سلمي وعادل لإنهاء الاستعمال في الصحراء الغربية.

وليد ب

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