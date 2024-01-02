عاجل/ القبض على مغاربة يحاولون الهجرة غير الشرعية عبر البحر من الأراضي الجزائرية

2 يناير، 2024
الدرك الوطني بمستغانم يفكك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية عبر البحر

تمكّن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية عبر البحر يتمركز المدبرون الرئيسيون في دولة المغرب، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

 وتم، إثر هذه العملية النوعية التي جاءت استغلالا لمعلومات واردة مؤكدة وتحريات معمقة، توقيف 25 شخص من بينهم 24 شخص من جنسية مغربية من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، جناية تهريب البشر، جنحة القيام بتدابير الهجرة غير الشرعية عبر البحر لعدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية، جنحة إيواء أجانب بدون رخصة ، مع حجز 03 قوارب،02 محركين، مركبة نفعية، 02 جيبياس (GPS)، 01 بوصلة.

كما تمّ حجز مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدره 3725 أورو، مبلغ مالي بالعملة المغربية قدره 87 درهم، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 21800 دج، سبعة عشر (17) صفيحة بنزين، هواتف نقالة، يضيف بيان قيادة الدرك الوطني، الذي ختم أنه سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

المصرح الرائد زريمش أحمد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعشعاشة

2 يناير، 2024

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