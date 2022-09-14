عاجل/ القائمة الكاملة لحركة ولاة الجمهورية
أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت:
أولا: إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين:
أـ الولاة:
ـ برادعي عبد القادر، والي ولاية الأغواط.
ـ تيبورتين زين الدين، والي ولاية أم البواقي.
ـ مزهود توفيق، والي ولاية باتنة.
ـ دهاج محمد البركة، والي ولاية تبسة.
ـ كلكال عبد القادر، والي ولاية جيجل.
ـ عبلة كمال، والي ولاية سطيف.
ـ جوادي عبد العزيز، والي ولاية سعيدة.
ـ ليماني مصطفى، والي ولاية سيدي بلعباس.
ـ ويناز لبيبة، والية ولاية قالمة.
ـ جاري مسعود ، والي ولاية قسنطينة.
ـ عباس بداوي، والي ولاية تيسمسيلت.
ـ عبد القادر رقاع، والي ولاية وادي سوف.
ـ عبد الوهاب مولاي، والي ولاية ميلة.
ـ مبارك البار، والي ولاية عين الدفلى.
ـ بوعلام عمراني، والي ولاية غرداية.
ـ بوبكر لنصاري، والي ولاية المنيعة.
ب ـ الولاة المنتدبون:
ـ رضوان خليفة، الوالي المنتدب لباب الوادي
ـ نجية نسيب، الوالية المنتدبة لزرالدة.
ـ أنيس بن داود، الوالي المنتدب لسيدي عبد الله.
ثانيا: تحويل عشرة (10) ولاة ووالي منتدب:
أـ الولاة:
ـ سداس لخضر: من ولاية الشلف إلى ولاية بسكرة.
ـ أبي نوار عبد الله: من ولاية بسكرة إلى ولاية غرداية.
ـ كمال نويصر: من ولاية البليدة إلى ولاية برج بوعريريج.
ـ لكحل عياط عبد السلام: من ولاية البويرة إلى ولاية غليزان.
ـ مصطفى قريش: من ولاية تمنغست إلى ولاية ميلة.
ـ محمد لمين درامشي، من ولاية تيارت إلى ولاية سطيف.
ـ أحمد معبد: من ولاية الجزائر العاصمة إلى ولاية البليدة.
ـ عبد الخالق صيودة: من ولاية معسكر إلى ولاية قسنطينة.
ـ محمد بن مالك: من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية باتنة.
ـ عطاء الله مولاتي: من ولاية غليزان إلى ولاية الشلف.
ب ـ الوالي المنتدب:
تحويل احسن خالدي، الوالي المنتدب للمدينة الجديدة علي منجلي، إلى زرالدة.
ثالثا: تعيين 16 واليا جديدا، وأربعة ولاة منتدبين:
أـ الولاة:
ـ دويفي فضيل، واليا لولاية الأغواط.
ـ نفلة سمير، واليا لولاية أم البواقي.
ـ لعموري عبد الكريم، واليا لولاية البويرة.
ـ بوذراع محمد، واليا لولاية تمنغست.
ـ خليل السعيد، واليا لولاية تبسة.
ـ بوقرة علي، واليا لولاية تيارت.
ـ رابحي عبد النور، واليا لولاية الجزائر العاصمة.
ـ أحمد مقلاتي، واليا لولاية جيجل.
ـ أحمد بودوح، واليا لولاية سعيدة.
ـ شيباني سمير، واليا لولاية سيدي بلعباس.
ـ عقون حورية، والية لولاية قالمة.
ـ روابحي عمّار، واليا لولاية معسكر.
ـ نهيلة لعرج، واليا لولاية تيسمسيلت.
ـ سعيد أخروف، واليا لولاية وادي سوف.
ـ فيلالي عبد الغني، واليا لولاية عين الدفلى.
ـ بن مالك مختار، واليا لولاية المنيعة.
ب ـ الولاة المنتدبون:
ـ ربعي رشيد، واليا منتدبا للمدينة الجديدة، بوينان.
ـ زيناي عبد الكريم، واليا منتدبا لباب الوادي.
ـ بن حدو جمال عبد المومن، واليا منتدبا لسيدي عبد الله.
ـ صايفي خديجة، والية منتدبة للمدينة الجديدة علي منجلي.