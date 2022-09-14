عاجل/ القائمة الكاملة لحركة ولاة الجمهورية

ـ أنيس بن داود، الوالي المنتدب لسيدي عبد الله.

ـ نجية نسيب، الوالية المنتدبة لزرالدة.

ـ رضوان خليفة، الوالي المنتدب لباب الوادي

ب ـ الولاة المنتدبون:

ـ بوبكر لنصاري، والي ولاية المنيعة.

ـ بوعلام عمراني، والي ولاية غرداية.

ـ مبارك البار، والي ولاية عين الدفلى.

ـ عبد الوهاب مولاي، والي ولاية ميلة.

ـ عبد القادر رقاع، والي ولاية وادي سوف.

ـ عباس بداوي، والي ولاية تيسمسيلت.

ـ جاري مسعود ، والي ولاية قسنطينة.

ـ ويناز لبيبة، والية ولاية قالمة.

ـ ليماني مصطفى، والي ولاية سيدي بلعباس.

ـ جوادي عبد العزيز، والي ولاية سعيدة.

ـ عبلة كمال، والي ولاية سطيف.

ـ كلكال عبد القادر، والي ولاية جيجل.

ـ دهاج محمد البركة، والي ولاية تبسة.

ـ مزهود توفيق، والي ولاية باتنة.

ـ تيبورتين زين الدين، والي ولاية أم البواقي.

ـ برادعي عبد القادر، والي ولاية الأغواط.

أولا: إنهاء مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين:

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت:

ثانيا: تحويل عشرة (10) ولاة ووالي منتدب:

أـ الولاة:

ـ سداس لخضر: من ولاية الشلف إلى ولاية بسكرة.

ـ أبي نوار عبد الله: من ولاية بسكرة إلى ولاية غرداية.

ـ كمال نويصر: من ولاية البليدة إلى ولاية برج بوعريريج.

ـ لكحل عياط عبد السلام: من ولاية البويرة إلى ولاية غليزان.

ـ مصطفى قريش: من ولاية تمنغست إلى ولاية ميلة.

ـ محمد لمين درامشي، من ولاية تيارت إلى ولاية سطيف.

ـ أحمد معبد: من ولاية الجزائر العاصمة إلى ولاية البليدة.

ـ عبد الخالق صيودة: من ولاية معسكر إلى ولاية قسنطينة.

ـ محمد بن مالك: من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية باتنة.

ـ عطاء الله مولاتي: من ولاية غليزان إلى ولاية الشلف.

ب ـ الوالي المنتدب:

تحويل احسن خالدي، الوالي المنتدب للمدينة الجديدة علي منجلي، إلى زرالدة.