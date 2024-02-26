عاجل/ الفريق أول السعيد شنقريحة: “الجزائر كانت ولا تزال تدافع عن القضايا العادلة في العالم”

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم، خلال زيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أن الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم، على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية.

و أشار الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى أنه على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال-يضيف الفريق أول- في ممارسات القهر والظلم والاستبداد.

كما أكد الفريق أول، على أن الاحتلال يبقى يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا، “كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود”، يقول الفريق أول.

و قال الفريق أول السعيد شنقريحة، أنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان، من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام، حسب الفريق أول.

شرف الدين عبد النور

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