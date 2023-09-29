عاجل/ الطيب زيتوني يتحادث بكامبالا مع نظيره الأوغندي

تحادث وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، خلال زيارة العمل التي قادته إلى هذا البلد، مع وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي، فرانسيس مويبيسا، حسب ما أورده بيان وزارة التجارة.

و حضر اللقاء، إلى جانب إطارات من الوزارة، كل من سفير الجزائر بجمهورية أوغندا، شريف وليد، و رئيس مجلس تجديد الإقتصادي الجزائري، كمال مولى، و المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين الزاوي، حسب ذات المصدر.

و خلال اللقاء ، أكّد الوزير زيتوني، التزام الجزائر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهو ما يترجم تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة كامبالا، و تنصيب مجلس رجال أعمال البلدين الذي سيُشكّل فرصة هامة لتوطيد العلاقات بين الجزائر وأوغندا والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي سطرها قائدا البلدين.

من جانبه أكد، وزير التجارة الأوغندي، فرانسيس مويبيسا، أن بلاده ستعمل على توفير البيئة الملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمارات الجزائرية في أوغندا، مضيفا أن أبواب السوق الأوغندية مفتوحة أمام المنتجات الجزائرية التي تتطلع بلاده أن تكون بقوة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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