عاجل/ الطيب زيتوني في زيارة عمل لأوغندا رفقة وفد من رجال الأعمال

29 سبتمبر، 2023

شرع وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, في زيارة عمل لجمهورية أوغندا, رفقة وفد من رجال الأعمال, بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حسب بيان وزارة التجارة.

وبالمناسبة، سيشرف الوزير على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الأوغندي, وكذا الإطلاق الرسمي لمعرض المنتجات الجزائرية, المزمع تنظيمه من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2023, بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

شرف الدين عبد النور

29 سبتمبر، 2023

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